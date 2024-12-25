Соболенко прилетела в Брисбен для участия в стартовом турнире сезона

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Очень рада вернуться в Австралию. Мне нравится эта страна. Не могу дождаться начала игр в Брисбене. Все мы здесь собрались, чтобы побороться за один-единственный трофей. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы выиграть его. Мне нравится атмосфера турнира и, конечно, фанаты. Я чувствую их поддержку. Это лучшее, что есть в Брисбене.

Турнир пройдет с 29 декабря по 5 января. Состав в этом году довольно представительный. Здесь выступят Виктория Азаренко, а также Джессика Пегула, Эмма Наварро, Дарья Касаткина, Мирра Андреева, Паула Бадоса.