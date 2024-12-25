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Минские гандболисты проиграли московскому ЦСКА в заключительном матче SEHA-лиги

25 декабря 2024 17:23
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25 декабря в Москве состоялся заключительный матч 2024 года в SEHA-лиге. В принципиальном противостоянии сошлись минские и московские армейцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минские гандболисты проиграли московскому ЦСКА в заключительном матче SEHA-лиги-1

Традиционно подобные противостоянии проходят в упорной борьбе. Минская команда не уступала хозяевам площадки в самоотдаче. Но в реализации моментов была не так хороша. После первого тайма ЦСКА имел перевес в два мяча – 11:9. На экваторе второй половины встречи преимущество москвичей увеличилось до четырех мячей. А на излете матча достигло семи. Итоговый счет – 28:21 в пользу ЦСКА.

# Гандбол

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