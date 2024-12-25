Хоккеисты минского «Динамо» победой открыли последнюю домашнюю серию 2024 года

25 декабря на «Минск-Арене» хоккеисты столичного «Динамо» открыли последнюю домашнюю серию в 2024 году. «Зубры» принимали «Ак Барс». Несколько дней назад казанцы были биты белорусской дружиной со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на более высокие позиции в таблице и фаворитский статус, гости настраивались на реванш, но динамовцы с таким раскладом не были согласны. Уже в середине первого периода в течение минуты они забросили две шайбы – отличились Брэди Лайл и Илья Усов. А под занавес стартового отрезка Сэм Энас добавил еще одну. На волне вдохновения команда Дмитрия Квартальнова не сбавила темп и во второй двадцатиминутке. Даниил Липский и Вадим Мороз довели счет до разгромного – 5:0. В третьем периоде гости забросили шайбу престижа. Динамовцы победили – 5:1.