Пётр Асаёнок выиграл малую бронзовую медаль в рывке на Гран-при в Дохе

В Дохе продолжается Гран-при по тяжелой атлетике. 11 декабря на помост выходил Петр Асаенок в весовой категории до 96 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус завоевал малую бронзовую медаль в рывке. Результат лучшей попытки – 162 килограмма. В толчке Асаенок занял шестое место. Аналогичная позиция и в двоеборье. Напомним, данный турнир является одним из квалификационных к Олимпийским играм в Париже. Завтра, 12 декабря, выступят сразу два белоруса: Евгений Тихонцов и Сергей Шаренков. И в заключительный день, 14 декабря, – Эдуард Зезюлин.