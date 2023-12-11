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Пётр Асаёнок выиграл малую бронзовую медаль в рывке на Гран-при в Дохе

11 декабря 2023 19:47
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В Дохе продолжается Гран-при по тяжелой атлетике. 11 декабря на помост выходил Петр Асаенок в весовой категории до 96 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пётр Асаёнок выиграл малую бронзовую медаль в рывке на Гран-при в Дохе-1

Белорус завоевал малую бронзовую медаль в рывке. Результат лучшей попытки – 162 килограмма. В толчке Асаенок занял шестое место. Аналогичная позиция и в двоеборье. Напомним, данный турнир является одним из квалификационных к Олимпийским играм в Париже. Завтра, 12 декабря, выступят сразу два белоруса: Евгений Тихонцов и Сергей Шаренков. И в заключительный день, 14 декабря, – Эдуард Зезюлин.

# Тяжелая атлетика # Фотофакт

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