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Болельщики «Калгари» вновь признали Егора Шаранговича лучшим игроком недели

11 декабря 2023 18:57
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Белорусские хоккеисты продолжают радовать своими результатами в заокеанских лигах. Болельщики «Калгари» вновь признали Егора Шаранговича лучшим игроком недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус набрал почти 49 % голосов. Наш хоккеист забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Напомним, 28 ноября Егора уже признавали лучшим игроком недели «Калгари».

Егор Сидоров отличился в Западной хоккейной лиге. Его «Саскатун» обыграл «Калгари Хитмен» со счетом 2:1. Наш нападающий забросил победную шайбу, став второй звездой матча.

# Хоккей # Егор Шарангович # Егор Сидоров

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