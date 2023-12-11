Белорусские хоккеисты продолжают радовать своими результатами в заокеанских лигах. Болельщики «Калгари» вновь признали Егора Шаранговича лучшим игроком недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус набрал почти 49 % голосов. Наш хоккеист забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Напомним, 28 ноября Егора уже признавали лучшим игроком недели «Калгари».

Егор Сидоров отличился в Западной хоккейной лиге. Его «Саскатун» обыграл «Калгари Хитмен» со счетом 2:1. Наш нападающий забросил победную шайбу, став второй звездой матча.