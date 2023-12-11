В Минске прошёл открытый Кубок Беларуси по конькобежному спорту на отдельных дистанциях

Виталий Роговцев, старший тренер национальной команды по конькобежному спорту:

Никита Марченко, могилевчанин, очень здорово сбегал, очень быстро. Его результат по его возрасту в мире входит, наверное, в тройку сильнейших. Вот он сейчас к нам подъезжал, радовался. Сбегал 36,89 – это очень быстро, он идет пока по графику Игната Головатюка и Артема Чабана. Они в его возрасте бежали, такие же секунды показывали. Поэтому мы очень рады, это лидер юниорской сборной. Он уже выиграл все российские соревнования, где участвовали более 100 спортсменов со всех регионов России. Поэтому в следующем году мы будем подтягивать его уже в национальную команду более плотно, потому что потенциал есть. Надо его форсировать. Талант видим, работает грамотно. Тренер у него профессионал, поэтому я его сразу из молодых отмечу.