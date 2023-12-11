В Минске прошёл открытый Кубок Беларуси по конькобежному спорту на отдельных дистанциях

Около 100 человек поспорили за звание самого быстрого. На «Минск-Арене» прошел открытый Кубок Беларуси по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Около 100 человек поспорили за звание самого быстрого. На «Минск-Арене» прошел открытый Кубок Беларуси по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На турнир приехали представители Могилева, Витебска, Минска и Минской области. Главная задача Кубка – дополнительная практика для национальной команды, возможность молодым спортсменам проявить себя и попасть в резерв.
Виталий Роговцев, старший тренер национальной команды по конькобежному спорту:
Никита Марченко, могилевчанин, очень здорово сбегал, очень быстро. Его результат по его возрасту в мире входит, наверное, в тройку сильнейших. Вот он сейчас к нам подъезжал, радовался. Сбегал 36,89 – это очень быстро, он идет пока по графику Игната Головатюка и Артема Чабана. Они в его возрасте бежали, такие же секунды показывали. Поэтому мы очень рады, это лидер юниорской сборной. Он уже выиграл все российские соревнования, где участвовали более 100 спортсменов со всех регионов России. Поэтому в следующем году мы будем подтягивать его уже в национальную команду более плотно, потому что потенциал есть. Надо его форсировать. Талант видим, работает грамотно. Тренер у него профессионал, поэтому я его сразу из молодых отмечу.
Яркими результатами отметились также Игнат Головатюк, Виктор Руденко, Анна Доморацкая и Иван Наумов. Спортсмены соревновались на дистанциях в 500, 1 000, 1 500, 3 000 и 5 000 метров, а также в масс-стартах. Кроме этого, прошел командный спринт – у женщин и мужчин первое место заняли дружины Могилева. В командной гонке первыми были минчане.
Уже 12 декабря наша национальная дружина примет участие в чемпионате России в Иркутске. Завершит сезон открытый Кубок Белорусского союза конькобежцев в конце декабря.