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В Минске завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Известны результаты

29 июня 2024 19:11
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В столичном тире имени маршала Тимошенко сегодня, 29 июня, завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительный день в программе турнира значились три финала. Особенно удалась нашим атлетам стрельба из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров.

В Минске завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Известны результаты-1

Белоруски заняли весь пьедестал. Золотая медаль – у дочери Олимпийского чемпиона Лондона Сергея Мартынова Марии. Серебро взяла Елизавета Цыдик, а бронзу завоевала Таисия Палюшик. Напомним, конкуренцию нашей сборной составила Олимпийская дружина Казахстана, у которой впервые в истории в активе шесть заветных лицензий.

В Минске завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Известны результаты-4

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Очень приятно, что тренерский состав Республики Казахстан выбрал именно наши соревнования как площадку для подведения своих спортсменов к участию в Олимпийских играх. Это дало нам и высокую конкуренцию, и показаны высокие результаты. Выполнялись нормативы мастера спорта международного класса.

В Минске завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Известны результаты-7

В столицу Франции отправятся и белорусские стрелки. Прошедший чемпионат стал для них контрольным в преддверии Игр.

Виктория Чайка:
От нашей страны на Олимпийских играх будут выступать два спортсмена: Александра Петрова в упражнении «пневматический пистолет и малокалиберный пистолет» среди женщин, и Дарья Чуприс в упражнении «пневматическая винтовка и малокалиберная винтовка». Чемпионат Республики Беларусь был для них заключительным стартом. Далее у нас начнется с 4 июля учебно-тренировочный сбор по подготовке к Олимпийским играм. Уже 21 июля наша делегация отбудет в Париж, где проведет еще пять тренировочных дней.

Состязания стрелков на летней Олимпиаде в Париже пройдут с 27 июля по 5 августа.

# Спортивные соревнования # Виктория Чайка # Елизавета Цыдик # Таисия Палюшик # Александра Петрова # Дарья Чуприс

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