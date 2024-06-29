В Минске завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Известны результаты

В столичном тире имени маршала Тимошенко сегодня, 29 июня, завершился открытый Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительный день в программе турнира значились три финала. Особенно удалась нашим атлетам стрельба из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров.

Белоруски заняли весь пьедестал. Золотая медаль – у дочери Олимпийского чемпиона Лондона Сергея Мартынова Марии. Серебро взяла Елизавета Цыдик, а бронзу завоевала Таисия Палюшик. Напомним, конкуренцию нашей сборной составила Олимпийская дружина Казахстана, у которой впервые в истории в активе шесть заветных лицензий.

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: Очень приятно, что тренерский состав Республики Казахстан выбрал именно наши соревнования как площадку для подведения своих спортсменов к участию в Олимпийских играх. Это дало нам и высокую конкуренцию, и показаны высокие результаты. Выполнялись нормативы мастера спорта международного класса.

В столицу Франции отправятся и белорусские стрелки. Прошедший чемпионат стал для них контрольным в преддверии Игр.

Виктория Чайка:

От нашей страны на Олимпийских играх будут выступать два спортсмена: Александра Петрова в упражнении «пневматический пистолет и малокалиберный пистолет» среди женщин, и Дарья Чуприс в упражнении «пневматическая винтовка и малокалиберная винтовка». Чемпионат Республики Беларусь был для них заключительным стартом. Далее у нас начнется с 4 июля учебно-тренировочный сбор по подготовке к Олимпийским играм. Уже 21 июля наша делегация отбудет в Париж, где проведет еще пять тренировочных дней.

Состязания стрелков на летней Олимпиаде в Париже пройдут с 27 июля по 5 августа.