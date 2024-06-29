В Беларуси открыли первый в мире стадион для торфяного футбола

Первый в мире стадион для торфяного футбола открыли в Пуховичском районе. Шесть полей разместились на территориях местного торфобрикетного завода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня их впервые опробовали спортсмены-любители. Площадки до этого целую неделю поливали водой, чтобы вязкий слой доходил до полутора метров. Всю прелесть игры в таких условиях ощутили три десятка команд. Они защищали честь ряда предприятий по добыче и переработке торфа. В грязи побывали также банкиры и журналисты. За победу боролись в том числе представители крупных российских городов.

Победили.

– Адреналина куча, восторга. Игра прошла хорошо, нам повезло.

– Посмотрим, как будет дальше идти. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Здесь созданы новые поля, трибуны. Это уже более комфортные условия и для болельщиков созданы, чтобы они могли увидеть, как соревнуются команды. Болельщики приехали семьями, поэтому эта вся атмосфера, она создаст и хорошее настроение, и заряд бодрости.