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В Беларуси открыли первый в мире стадион для торфяного футбола

29 июня 2024 14:33
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Первый в мире стадион для торфяного футбола открыли в Пуховичском районе. Шесть полей разместились на территориях местного торфобрикетного завода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси открыли первый в мире стадион для торфяного футбола-1

Сегодня их впервые опробовали спортсмены-любители. Площадки до этого целую неделю поливали водой, чтобы вязкий слой доходил до полутора метров. Всю прелесть игры в таких условиях ощутили три десятка команд. Они защищали честь ряда предприятий по добыче и переработке торфа. В грязи побывали также банкиры и журналисты. За победу боролись в том числе представители крупных российских городов.

В Беларуси открыли первый в мире стадион для торфяного футбола-4

Победили.
– Адреналина куча, восторга. Игра прошла хорошо, нам повезло.
– Посмотрим, как будет дальше идти.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Здесь созданы новые поля, трибуны. Это уже более комфортные условия и для болельщиков созданы, чтобы они могли увидеть, как соревнуются команды. Болельщики приехали семьями, поэтому эта вся атмосфера, она создаст и хорошее настроение, и заряд бодрости.

В Беларуси открыли первый в мире стадион для торфяного футбола-7

Беларусь уже несколько лет подряд занимает первое место в мире по уровню добычи торфа и объему производства брикетов. За 2023 год предприятия добыли более двух миллионов тонн – это позволяет не только полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, но и поставлять продукцию за рубеж – ее отгружают в 21 страну ближнего и дальнего зарубежья.

# Спортивные соревнования # Виктор Каранкевич

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