Дедков и Петрушко уступили в матче 1/8 финала ЧР по пляжному волейболу

Турнир проходит в Зеленоградске. Наши парни с одной победой и поражением на групповом этапе шагнули в плей-офф. Где сегодня сыграли с кубинским тандемом Кенс Веране – Лимонта Гомес. К сожалению, безуспешно. Первый сет остался за соперниками – 24:22, во втором сильнее были уже белорусы – 21:14, но в третьей и решающей партии удача вновь оказалась на стороне представителей Кубы – 15:13. Следующий этап чемпионата пройдет в Северодвинске с 18 по 21 июля.