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Дедков и Петрушко уступили в матче 1/8 финала ЧР по пляжному волейболу

29 июня 2024 14:42
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Александр Дедков и Павел Петрушко уступили в матче одной восьмой финала пятого тура чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дедков и Петрушко уступили в матче 1/8 финала ЧР по пляжному волейболу-1

Турнир проходит в Зеленоградске. Наши парни с одной победой и поражением на групповом этапе шагнули в плей-офф. Где сегодня сыграли с кубинским тандемом Кенс Веране – Лимонта Гомес. К сожалению, безуспешно. Первый сет остался за соперниками – 24:22, во втором сильнее были уже белорусы – 21:14, но в третьей и решающей партии удача вновь оказалась на стороне представителей Кубы – 15:13. Следующий этап чемпионата пройдет в Северодвинске с 18 по 21 июля.

# Волейбол

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