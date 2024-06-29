Мозырская «Славия» сыграли в ничью с «Гомелем» в матче 14-го тура ЧБ по футболу

Футболисты мозырской «Славии» на домашней площадке сыграли вничью с командой «Гомеля» в стартовом поединке 14-го тура чемпионата Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Встреча прошла в равной борьбе, но ни одной из дружин не удалось поразить ворота своего оппонента. Как итог, безголевая ничья – 0:0. Гомельчане не могут одержать победу в четвертом матче подряд.

В другом поединке вечера брестское «Динамо» и «Витебск» также разошлись миром. Однако командам удалось по разу огорчить друг друга.

Полная цифровая картина раунда: