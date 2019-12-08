«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

Новости Беларуси. Людмила Волчек – имя почти нарицательное в паралимпийском движении Беларуси. Она, пожалуй, наш аксакал, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Корреспондент Юлия Силипицкая встретилась с легендарной спортсменкой и поинтересовалась ее планами на будущее. Скрипучий снег в первые дни декабря для минчан становится уже диковинкой, но на столичной лыжероллерной трассе его хватает всем любителям зимних видов спорта. Пусть трасса всего в 500 метров, зато так приятно наворачивать круги на лыжах, спускаясь с горы и поднимаясь на нее. Людмила Волчек: «Я не могу сдаться – мне нужна медаль, чтобы я спокойно ушла из спорта»

Людмила Волчек за тренировку накатывает по 15, а то и по 20 километров, в ее послужном списке 10 паралимпийских медалей, 3 из которых золотые. А вообще за ее хрупкими плечами 7 паралимпийских циклов, включая летние. Людмила одинаково хорошо выступает и на санках, и в адаптивной лодке, а спорт для нее стал настоящей профессией – с записью в трудовой книжке.

Людмила Волчек, трехкратная паралимпийская чемпионка:

Спорт – это моя жизнь, это моя любимая работа, которую я делаю с удовольствием и бегу с удовольствием. Спорт для меня все, это мое здоровье, это свежий воздух, это движение, это дадреналин. «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову»

После давней истории Людмила для себя сразу решила, что не хочет сидеть в четырех стенах в ожидании чуда и отправилась искать себя. Нашла. И стала самодостаточной, независимой женщиной. Людмила Волчек:

Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову. У меня есть квартира, машина, домик в деревне. Все мечты сбываются благодаря спорту. Очень грустно, когда ты работаешь на результат, а он не получается. Просто у нас многое зависит от технического плана. У нас старые санки. Я на этих санках гоняю с 2006 года. Мы пробовали разного типа санки. Но, к сожалению, не пришли к единому выводу. Мои соперницы – человек 15-20 – претендуют на золотые медали. У них санки аэродинамичные, у них санки легкие – 300-400 граммов. А мои, к сожалению, 4-5 килограммов весят. Есть разница. В техническом плане мир идет вперед. Самая главная победа в жизни Людмилы – считает она – рождение дочери, Настеньки. Малышка – огромное счастье и отрада, а также мотивация в спорте. Дочка, так же, как и мама, живет спортом. «Спорт должен присутствовать в каждом из нас»

Людмила Волчек:

С такой сумасшедшей мамой, как я, спорт нас ищет везде и экстрим тоже. В прошлом году мы ездили на парашюты, и она уже даже созрела, чтобы прыгнуть с парашютом. Ей семь лет. Она стоит на коньках, она стоит на лыжах, она стоит на горных лыжах. Недавно она стала на вейкборд. Мы пробуем все, и спорт должен присутствовать в каждом из нас. Для меня счастье, чтобы ребенок был здоров и шел к своим целям.

Людмила Волчек приходит на работу без опозданий, сегодня ее рабочее место – снежная лыжная трасса, хотя спортсменка готовится к летнему Токио. «Мы готовимся к завоеванию лицензий в Токио»

Людмила Волчек:

Я готовлюсь к летним Паралимпийским играм зимой. У меня сейчас по плану стоит зима, лыжные гонки, это помогает друг другу. Мы готовимся к завоеванию лицензий в Токио. Первые старты будут в апреле. Я могу бороться за медаль. Это реальность, только мне нужна помощь тренера, помощь в техническом плане. Что будет после спорта, Людмила этим вопросом не задается, она тренируется и живет одним днем, хотя есть мечта открыть собственную школу.

Людмила Волчек:

Моя мечта – сюда привести горнолыжный спорт, горнолыжные санки, это дорогого стоит. Я знаю, где их создают – их создают во Франции. Для паралимпийцев, для детей, для реабилитации прежде всего и в дальнейшем для Паралимпийских игр.