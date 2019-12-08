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Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019

08 декабря 2019 21:12
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Новости Беларуси. Несмотря на то, что чемпион Беларуси по футболу определился, по информационным меркам, достаточно давно, точка в сезоне была поставлена только сегодня, 8 декабря. «Рух» и «Дняпро» оспаривали право быть в элите, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Вспомним главные события из футбольного сезона-2019. Материал Екатерины Лихошапко.

Конечно же, первое, что приходит на ум – смена чемпиона. Футбольная революция. Отныне Брест командует парадом. За все 30 игр у брестского «Динамо» лишь одно поражение в сезоне. Впервые с 2004 года у команды высшей лиги – 75 набранных очков. Рекорд принадлежит минским одноклубникам – 83 балла, правда, то было в 1990-х, да и матчей не 30, а 32.

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-1

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-3

На этой неделе состоялось чествование победителей, где в торжественной обстановке триумфаторам были вручены медали чемпионата. К слову, сам Брест за 2019 год настолько стал футбольным, что по распоряжению председателя горисполкома елка на центральной площади города будет украшена футбольным мячом.

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-6

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-8

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-10

Одно из главных имен чемпионата – Илья Шкурин – лучший бомбардир сезона. В 26 играх спортсмен забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач. То есть, по сути, один матч – одно голевое действие. Этот результат – выдающийся случай для нашего чемпионата, учитывая тот факт, что для Ильи это первый полноценный сезон в «вышке».

Шкурин – эдакий футбольный Зорро, герой в маске. Ведь несмотря на результат, футболист пока не дает комментариев прессе. По крайней мере, пока не определится с новой командой.

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-13

«Ислочь» – еще один из главных ньюсмейкеров нынешнего сезона. Команда в высшей лиге лишь четвертый год, но именно «волки» стали теми, кто в 2019 году усмирял пыл лидеров чемпионской гонки – бресткого «Динамо», БАТЭ, «Шахтера». Жуковский и Ко в 2019 году закономерно заняли 5 место. Пока лучшее для себя в элите.

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-16

Александр Голенчук, пресс-атташе ФК «Ислочь»:
Мы прошли кубковые матчи с БАТЭ, это дало дополнительную мотивацию, что сезон сложится более удачно, чем предыдущий. Сделали большой скачок вперед именно по месту. Если брать статистику, по забитым мячам в два раза больше сделали по сравнению с прошлым годом.

Чуть-чуть не хватило, чтобы выполнить поставленную задачу, 4 место, в еврокубки, возможно, попасть либо в Кубке в финал пройти. 5 место – и все об этом говорят – это очень круто.

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-19

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-21

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-23

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-25

Кроме высокого места в турнирной таблице, команда Минского района приподнесла в этом году еще один горячий инфоповод. Август 2019: Александр Глеб становится игроком «Ислочи».

Александр Голенчук:
Я помню тот день, когда мы объявляли, что Александр Глеб стал игроком «Ислочи». Эта новость везде разлетелась. В статистике посещений официального сайта смотришь, а посещения все растут и растут: разные страны, Германия, Россия, очень много стран. В мировом футболе эта новость была как что-то такое грандиозное. Потому что о нашем клубе узнали еще больше в Европе благодаря этому.

За этот сезон было поставлено несколько рекордов. Например, по легионерам: 162 иностранца в чемпионате. Больше всего зарубежных футболистов играло в «Слуцке» – 15 человек, меньше всего – 7 – было задействовано в «Дняпро-МЧЗ».

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-28

Брестчане на матч в Витебск добрались всего за 45 минут, отправившись в северную столицу на самолете. Это первый перелет на игру в чемпионате Беларуси. По воздуху футболисты также добирались в гости в Гомель и Могилев.

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-31

Игровой сезон выдался, безусловно, ярким. От того и ожидания от следующего чемпионата тоже завышены. Продолжит ли Брест быть футбольной столицей Беларуси? Как заиграет «Шахтер» с новым тренером? Сумеет ли БАТЭ взять реванш? Вопросов больше, чем ответов.

Еще одна интрига будет раскрыта 26 декабря: на церемонии вручения звездного мяча объявят имя лучшего футболиста страны.

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-34

Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019-36

# Футбол Беларуси # Александр Глеб # Фотофакт

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