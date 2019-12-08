Чемпионство брестского «Динамо», сенсация «Ислочи», новая команда Глеба. Подводим итоги футбольного сезона-2019

Новости Беларуси. Несмотря на то, что чемпион Беларуси по футболу определился, по информационным меркам, достаточно давно, точка в сезоне была поставлена только сегодня, 8 декабря. «Рух» и «Дняпро» оспаривали право быть в элите, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Вспомним главные события из футбольного сезона-2019. Материал Екатерины Лихошапко. Конечно же, первое, что приходит на ум – смена чемпиона. Футбольная революция. Отныне Брест командует парадом. За все 30 игр у брестского «Динамо» лишь одно поражение в сезоне. Впервые с 2004 года у команды высшей лиги – 75 набранных очков. Рекорд принадлежит минским одноклубникам – 83 балла, правда, то было в 1990-х, да и матчей не 30, а 32. Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

На этой неделе состоялось чествование победителей, где в торжественной обстановке триумфаторам были вручены медали чемпионата. К слову, сам Брест за 2019 год настолько стал футбольным, что по распоряжению председателя горисполкома елка на центральной площади города будет украшена футбольным мячом.

Одно из главных имен чемпионата – Илья Шкурин – лучший бомбардир сезона. В 26 играх спортсмен забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач. То есть, по сути, один матч – одно голевое действие. Этот результат – выдающийся случай для нашего чемпионата, учитывая тот факт, что для Ильи это первый полноценный сезон в «вышке». Шкурин – эдакий футбольный Зорро, герой в маске. Ведь несмотря на результат, футболист пока не дает комментариев прессе. По крайней мере, пока не определится с новой командой.

«Ислочь» – еще один из главных ньюсмейкеров нынешнего сезона. Команда в высшей лиге лишь четвертый год, но именно «волки» стали теми, кто в 2019 году усмирял пыл лидеров чемпионской гонки – бресткого «Динамо», БАТЭ, «Шахтера». Жуковский и Ко в 2019 году закономерно заняли 5 место. Пока лучшее для себя в элите.

Александр Голенчук, пресс-атташе ФК «Ислочь»:

Мы прошли кубковые матчи с БАТЭ, это дало дополнительную мотивацию, что сезон сложится более удачно, чем предыдущий. Сделали большой скачок вперед именно по месту. Если брать статистику, по забитым мячам в два раза больше сделали по сравнению с прошлым годом. Чуть-чуть не хватило, чтобы выполнить поставленную задачу, 4 место, в еврокубки, возможно, попасть либо в Кубке в финал пройти. 5 место – и все об этом говорят – это очень круто.

Кроме высокого места в турнирной таблице, команда Минского района приподнесла в этом году еще один горячий инфоповод. Август 2019: Александр Глеб становится игроком «Ислочи». Александр Голенчук:

Я помню тот день, когда мы объявляли, что Александр Глеб стал игроком «Ислочи». Эта новость везде разлетелась. В статистике посещений официального сайта смотришь, а посещения все растут и растут: разные страны, Германия, Россия, очень много стран. В мировом футболе эта новость была как что-то такое грандиозное. Потому что о нашем клубе узнали еще больше в Европе благодаря этому. За этот сезон было поставлено несколько рекордов. Например, по легионерам: 162 иностранца в чемпионате. Больше всего зарубежных футболистов играло в «Слуцке» – 15 человек, меньше всего – 7 – было задействовано в «Дняпро-МЧЗ».

Брестчане на матч в Витебск добрались всего за 45 минут, отправившись в северную столицу на самолете. Это первый перелет на игру в чемпионате Беларуси. По воздуху футболисты также добирались в гости в Гомель и Могилев.