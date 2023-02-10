Антон Смольский стал третьим на чемпионате Беларуси по биатлону

Новости Беларуси. В Раубичах проходит чемпионат Беларуси по биатлону. Программу соревнований открыли две спринтерские гонки. Первыми на дистанцию в 7,5 километра вышли женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший результат при двух ошибках на огневых рубежах показала Дарья Кудаева. Ирина Шаклеина стала второй. Тройку замкнула Юлия Ковалевская.

Сильнейшим среди мужчин на дистанции в 10 километров стал Илья Авсеенко, который допустил один промах. Второй результат показал Никита Лобастов. Лидер мужской белорусской команды Антон Смольский стал только третьим. В воскресенье, 12 февраля, состоятся масс-старты у мужчин и женщин.