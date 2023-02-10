Минские динамовцы Пакетт и Пинчук – лидеры КХЛ по показателю «трафик перед воротами»

Так, минские динамовцы Седрик Пакетт и Виталий Пинчук – лидеры Континентальной хоккейной лиги по показателю «трафик перед воротами». Королем пятака этого сезона является московский армеец Дмитрий Яшкин. В почетную тройку вошли также минский динамовец Седрик Пакетт и Сергей Калинин из «Трактора». Отметим, что на шестом месте располагается еще один форвард «зубров» – Виталий Пинчук.

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