«Показали 50% от своих возможностей». Главком сборной Беларуси по футболу о проигрыше наших в Кубке Развития

В Минске завершился групповой этап футбольного турнира «Кубок Развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне свои поединки провели две белорусские дружины, составленные из игроков до 16 и 17 лет.
В Минске завершился групповой этап футбольного турнира «Кубок Развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне свои поединки провели две белорусские дружины, составленные из игроков до 16 и 17 лет.
Наша младшая сборная уступила команде России, укомплектованной игроками до 17 лет – 0:2. В итоге после проведенных трех матчей в активе у белорусов 1 очко, и они заняли последнее место в группе. Команда Беларуси до 17 лет проиграла ровесникам из Казахстана – 0:1. По итогам группового турнира сборная Александра Юревича с тремя баллами заняла 3 место.
Александр Юревич, главный тренер сборной Беларуси (U-17):
Я считаю, что и по результатам, и по игре мы показали 50 % от своих возможностей. Есть пословица: выигрывает команда, проигрывает тренер. Я, конечно, беру всю ответственность на себя. Потому что не знаю, с чем связано, но мы не готовы физически, а когда не готовы физически, нет мыслей, нет ничего. По большому счету мы не смогли ничего показать в этих трех играх. Я считаю, мы все три игры провалили.
В субботу, 11 февраля, состоятся финальные поединки. Белорусы за медали бороться не будут. Команда Беларуси до 17 лет сразится со сборной Ирана за пятую позицию, а седьмое место оспорят дружины Беларуси и Узбекистана до 16 лет.
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