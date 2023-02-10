«Показали 50% от своих возможностей». Главком сборной Беларуси по футболу о проигрыше наших в Кубке Развития

Наша младшая сборная уступила команде России, укомплектованной игроками до 17 лет – 0:2. В итоге после проведенных трех матчей в активе у белорусов 1 очко, и они заняли последнее место в группе. Команда Беларуси до 17 лет проиграла ровесникам из Казахстана – 0:1. По итогам группового турнира сборная Александра Юревича с тремя баллами заняла 3 место.

Александр Юревич, главный тренер сборной Беларуси (U-17):

Я считаю, что и по результатам, и по игре мы показали 50 % от своих возможностей. Есть пословица: выигрывает команда, проигрывает тренер. Я, конечно, беру всю ответственность на себя. Потому что не знаю, с чем связано, но мы не готовы физически, а когда не готовы физически, нет мыслей, нет ничего. По большому счету мы не смогли ничего показать в этих трех играх. Я считаю, мы все три игры провалили.