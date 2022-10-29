В Минске подвели итоги первенства Беларуси по велосипедному спорту на треке

29 октября состоялись финалы в гите на 500 и 1 000 метров, в кейрине и гонках по очкам. Молодежь, юноши и девушки выявляли лучших в своих дисциплинах. А затем уже на финише заключительного соревновательного дня одна церемония награждения сменяла другую. И общее приподнятое настроение чередовалось с поздравлениями и пожеланиями успехов.

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

В групповой гонке было три квалификации. В спринте немного народа, но тоже над этим нужно работать. Но все равно детки есть, они гоняются. И опять же, эти соревнования, они такие по счету, что они просто устали. Обычно мы все время говорили, что нам не хватает соревнований, а в этом году сложилась ситуация такая, что мы стали больше гоняться, потому что мы поменяли приоритеты. Вместо того, чтобы проехать одну гонку где-то подальше, мы стали ехать три гонки поближе. Из-за этого мы получаем больше соревновательной практики и на этом растем.