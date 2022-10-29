В Минске подвели итоги первенства Беларуси по велосипедному спорту на треке

Новости Беларуси. На «Минск-Арене» подвели итоги открытого первенства Беларуси среди молодежи по велосипедному спорту на треке. А также определили лучших в открытой спартакиаде детско-юношеских спортивных школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На «Минск-Арене» подвели итоги открытого первенства Беларуси среди молодежи по велосипедному спорту на треке. А также определили лучших в открытой спартакиаде детско-юношеских спортивных школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
29 октября состоялись финалы в гите на 500 и 1 000 метров, в кейрине и гонках по очкам. Молодежь, юноши и девушки выявляли лучших в своих дисциплинах. А затем уже на финише заключительного соревновательного дня одна церемония награждения сменяла другую. И общее приподнятое настроение чередовалось с поздравлениями и пожеланиями успехов.
Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
В групповой гонке было три квалификации. В спринте немного народа, но тоже над этим нужно работать. Но все равно детки есть, они гоняются. И опять же, эти соревнования, они такие по счету, что они просто устали. Обычно мы все время говорили, что нам не хватает соревнований, а в этом году сложилась ситуация такая, что мы стали больше гоняться, потому что мы поменяли приоритеты. Вместо того, чтобы проехать одну гонку где-то подальше, мы стали ехать три гонки поближе. Из-за этого мы получаем больше соревновательной практики и на этом растем.
В спартакиаде детско-юношеских спортивных школ первое место занял Минский городской центр олимпийского резерва. Почетная вторая позиция – у столичной СДЮШОР № 2. На третьем месте речицкая СДЮШОР № 2.