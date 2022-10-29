Международный турнир по борьбе «Сила традиций» движется к развязке. Узнали, что для белорусов оказалось сложнее всего

Новости Беларуси. Международный турнир «Сила традиций», участие в котором принимает и сборная Беларуси, движется к развязке. Белорусы в свой актив записали две победы, поражение и ничью. Но сложнее всего было ожидать вердикта, смогут ли наши парни побороться за бронзовые медали турнира. Пауза длилась больше часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У ковров дежурит наша съемочная группа. С горячими новостями – Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Новосибирск на связи. Ожидание – это была самая большая мука, так как наши белорусы претендуют на медали, у нас была уверенность в том, что ребята будут выступать. Борьба есть борьба. В последнем четвертом круге наши ребята сошлись с местной командой Восточной Сибири. Понимаете, насколько их поддерживал зал? Я не могу сказать, что и белорусов-то не поддерживали. Поддерживали. Поддерживали красивую игру.

Мы начали проигрывать целых три очка. Все переломила четвертая весовая категория, и счет стал 1:3. Валидольные поединки шли один за одним. Мы проигрывали и побеждали.

Но, как говорится, вытянули тяжи. Две последние весовые категории смогли показать экстра-класс, недетскую борьбу. Зал рукоплескал. Итоговый счет – 6:6. И вот здесь началась пауза, кто же будет бороться за третью позицию.

Михаил Семенов, старший тренер юношеской сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Я очень доволен, ребята молодцы все, даже те, кто проиграл. Проявляли лучшие качества, считаю. И волю, и характер. Молодцы, я очень доволен командой. Если они останутся, если ребят будут поддерживать на всем борцовском жизненном пути, думаю, вы сами видели, такие схватки, что, возможно, такое случится и на Олимпиаде, в финале.