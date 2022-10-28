17 команд со всех регионов Беларуси. «Минск-Арена» принимает первенство страны среди молодёжи по велоспорту на треке

В молодежном турнире принимают участие 17 команд из всех регионов Беларуси. И даже такой отдаленный пункт на велокарте, как Витебский регион, имеет здесь свою команду и своих чемпионов. Первенство Беларуси – это, по сути, завершающий старт сезона для молодежи, а также юношей и девушек, которые только начинают постигать профессиональные навыки велогонщика.

Владимир Муравский, председатель тренерского совета Белорусской федерации велосипедного спорта:

Мы бы хотели более расширенных рамок, в том числе для начала занятий в велоспорте, потому что они сужены и мы не можем взять спортсмена, которому уже 12 лет. Он приходит заниматься велоспортом, а ему говорят: поздно, ты уже старый. А у нас в 13 лет ребята только начинают понимать, что такое этот вид спорта. Понятно, что это не гимнастика, не плаванье, но спортсмены есть возрастные и до 30 лет. И вот этот вопрос возрастной, он достаточно острый.