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17 команд со всех регионов Беларуси. «Минск-Арена» принимает первенство страны среди молодёжи по велоспорту на треке

28 октября 2022 21:06
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Новости Беларуси. На «Минск-Арене» продолжается первенство Беларуси среди молодежи по велосипедному спорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Также в рамках стартов проходит спартакиада детско-юношеских спортивных школ.

17 команд со всех регионов Беларуси. «Минск-Арена» принимает первенство страны среди молодёжи по велоспорту на треке-1

В молодежном турнире принимают участие 17 команд из всех регионов Беларуси. И даже такой отдаленный пункт на велокарте, как Витебский регион, имеет здесь свою команду и своих чемпионов. Первенство Беларуси – это, по сути, завершающий старт сезона для молодежи, а также юношей и девушек, которые только начинают постигать профессиональные навыки велогонщика.

17 команд со всех регионов Беларуси. «Минск-Арена» принимает первенство страны среди молодёжи по велоспорту на треке-4

Владимир Муравский, председатель тренерского совета Белорусской федерации велосипедного спорта:
Мы бы хотели более расширенных рамок, в том числе для начала занятий в велоспорте, потому что они сужены и мы не можем взять спортсмена, которому уже 12 лет. Он приходит заниматься велоспортом, а ему говорят: поздно, ты уже старый. А у нас в 13 лет ребята только начинают понимать, что такое этот вид спорта. Понятно, что это не гимнастика, не плаванье, но спортсмены есть возрастные и до 30 лет. И вот этот вопрос возрастной, он достаточно острый.

17 команд со всех регионов Беларуси. «Минск-Арена» принимает первенство страны среди молодёжи по велоспорту на треке-7

Завершится открытое первенство Беларуси 29 октября. Тогда же будут разыграны медали в гите, гонке по очкам у юношей и девушек, а также в кейрине у молодежи.

# Велоспорт # Владимир Муравский # Фотофакт

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