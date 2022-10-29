Чемпион России Иван Болотов на борцовском турнире «Сила традиций»: очень приятно, что белорусы приехали, хорошая команда

Международный борцовский турнир «Сила традиций», участие в котором принимает и сборная Беларуси, в шаге от кульминации. Сегодня, 29 октября, определится победитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сейчас команды находятся в самой гуще спортивных баталий. Спортсмены проводят третьи и четвертые встречи. В Новосибирске, где проходит чемпионат, находится и наша съемочная группа. С подробностями Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Борцовские ковры здесь буквально плавятся. Белорусы сегодня провели свою третью игру. Очень приятно, что они уже записали второй победный балл. Со счетом 9:3 они повергли команду Дальневосточного округа.

На самом деле, в нашей «пульке», которая значится под буквой Б, четыре команды, и у трех уже по две победы. То есть все решит самая последняя встреча. Будем надеяться, что нашим белорусам повезет и они смогут включиться в борьбу за медали.

Иван Болотов, двукратный чемпион турнира Александра Карелина по греко-римской борьбе:

Этот возраст традиционно показывает красивую борьбу. Мы смотрим на 15-16-летних – они еще не так подкреплены тактикой, стратегией, удержанием счета. Они выходят, борются и показывают красивые броски. Это очень приятно! Беларусь – наше дружественное государство, и очень приятно, что они приехали, привезли хорошую команду. Надо проводить больше совместных сборов и продвигать дальше советскую школу, самую сильную школу в мире.

Юлия Силипицкая:

Регламент турнира таков, что нет здесь ребят проигравших, они не пакуют чемоданы и не уезжают. Они до конца, до финальных встреч сохраняют свою возможность. Каждый из них проведет по пять встреч, независимо от того, побеждают они или проигрывают. Только в «пульке» победитель выходит на победителя, они разыграют золото, вторые места, бронзу. И также по убыванию. Конечно, хотелось бы, чтобы белорусы привезли с собой на родину медали.