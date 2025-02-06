В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024 года и поставили задачи на 2025-й
И о прошлом, и о будущем. В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024-го, а также обозначили наиболее перспективные направления работы в текущем сезоне, рассказали в программе «СТВ-Спорт». На торжественное мероприятие пригласили представителей всех федераций, тренеров и функционеров отрасли.
Юлия Силипицкая продолжит тему.
В непростой год, несмотря на отстранение, отечественный спорт был насыщен соревнованиями. Венцом стала Олимпиада в Париже. Из Франции малочисленный состав белорусов вернулся с четырьмя медалями. Это золото, два серебра и бронза.
Всего же в активе атлетов за год более 350 пьедесталов. Наши спортсмены доказали, что они конкурентны на международной арене. Благодаря совместным усилиям 32 из 37 федераций в летних видах получили право выступать на европейских и мировых форумах. Кроме того, Международный олимпийский комитет признал результаты Генеральной ассамблеи НОК Беларуси.
363 медали различного достоинства – в Минспорта подвели итоги 2024-го. Читайте здесь.
Ольга Власова, главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте:
Прошлый цикл – мы задели только, скажем так, 2024 год. Поэтому он у нас был коротким, но продуктивным. Поэтому я считаю, что он для нас прошел по максимуму. Завоевать из двух две медали – это дорогого стоит для страны.
Один из главных стартов зимнего года – международный турнир по биатлону «Кубок сильнейших». Его Раубичи примут на следующей неделе. Совместные соревнования с дружескими странами являются приоритетными направлениями. Уже состоялись более 540 турниров, из которых 165 прошли в нашей стране. В планах еще увеличить их количество. Также в фокусе – подготовка спортсменов к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.
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