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В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024 года и поставили задачи на 2025-й

06 февраля 2025 18:05
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И о прошлом, и о будущем. В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024-го, а также обозначили наиболее перспективные направления работы в текущем сезоне, рассказали в программе «СТВ-Спорт». На торжественное мероприятие пригласили представителей всех федераций, тренеров и функционеров отрасли.

Юлия Силипицкая продолжит тему.

В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024 года и поставили задачи на 2025-й-2

В непростой год, несмотря на отстранение, отечественный спорт был насыщен соревнованиями. Венцом стала Олимпиада в Париже. Из Франции малочисленный состав белорусов вернулся с четырьмя медалями. Это золото, два серебра и бронза. 

Всего же в активе атлетов за год более 350 пьедесталов. Наши спортсмены доказали, что они конкурентны на международной арене. Благодаря совместным усилиям 32 из 37 федераций в летних видах получили право выступать на европейских и мировых форумах. Кроме того, Международный олимпийский комитет признал результаты Генеральной ассамблеи НОК Беларуси.

363 медали различного достоинства – в Минспорта подвели итоги 2024-го. Читайте здесь. 

В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024 года и поставили задачи на 2025-й-4

Ольга Власова, главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте:
Прошлый цикл мы задели только, скажем так, 2024 год. Поэтому он у нас был коротким, но продуктивным. Поэтому я считаю, что он для нас прошел по максимуму. Завоевать из двух две медали это дорогого стоит для страны.

Один из главных стартов зимнего года – международный турнир по биатлону «Кубок сильнейших». Его Раубичи примут на следующей неделе. Совместные соревнования с дружескими странами являются приоритетными направлениями. Уже состоялись более 540 турниров, из которых 165 прошли в нашей стране. В планах еще увеличить их количество. Также в фокусе – подготовка спортсменов к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Подробности смотрите в видео. 

# Ольга Власова # Министерство спорта и туризма Республики Беларусь # Юлия Силипицкая # Сергей Ковальчук

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