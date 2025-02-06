В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024 года и поставили задачи на 2025-й

И о прошлом, и о будущем. В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024-го, а также обозначили наиболее перспективные направления работы в текущем сезоне, рассказали в программе «СТВ-Спорт». На торжественное мероприятие пригласили представителей всех федераций, тренеров и функционеров отрасли. Юлия Силипицкая продолжит тему.

В непростой год, несмотря на отстранение, отечественный спорт был насыщен соревнованиями. Венцом стала Олимпиада в Париже. Из Франции малочисленный состав белорусов вернулся с четырьмя медалями. Это золото, два серебра и бронза. Всего же в активе атлетов за год более 350 пьедесталов. Наши спортсмены доказали, что они конкурентны на международной арене. Благодаря совместным усилиям 32 из 37 федераций в летних видах получили право выступать на европейских и мировых форумах. Кроме того, Международный олимпийский комитет признал результаты Генеральной ассамблеи НОК Беларуси. 363 медали различного достоинства – в Минспорта подвели итоги 2024-го. Читайте здесь.