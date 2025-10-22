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Семьи родившихся в Неделю родительской любви детей поздравили в Гродно

22 октября 2025 10:58
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Мамы и папы продолжают принимать поздравления. В Гродненском перинатальном центре чествовали семьи, в которых родились дети в Неделю родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди малышей, появившихся на свет в эти праздничные дни, и первенцы, и те, кто стал вторым, третьим, четвертым, а также пятым и даже шестым ребенком. Так, к примеру, маленького Мирона дома в Волковысском районе ждут пять старших братьев и сестер.

Семьи родившихся в Неделю родительской любви детей поздравили в Гродно-2

Наталья Костюк:
В День матери 14 числа стала мамой в шестой раз, у нас родился мальчик Мирон. Хорошие дети, я их воспитала достойно. У нас свой собственный дом, огромное спасибо Президенту за поддержку. 

Семьи родившихся в Неделю родительской любви детей поздравили в Гродно-4

Карина Ясевич, молодая мама:
Мамой я стала в первый раз, родила девочку 52 сантиметра, 3 200 весит. Назовем ее Доминика. Я единственный ребенок у родителей своих, но я хочу большую семью. В планах у нас 4+ ребенка. 

Семьи родившихся в Неделю родительской любви детей поздравили в Гродно-6

Всего в Гродненском перинатальном центре с 14 по 21 октября на свет появились 12 мальчиков и семь девочек.

# Дети # Семья # Праздничные даты

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