Семьи родившихся в Неделю родительской любви детей поздравили в Гродно

Мамы и папы продолжают принимать поздравления. В Гродненском перинатальном центре чествовали семьи, в которых родились дети в Неделю родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди малышей, появившихся на свет в эти праздничные дни, и первенцы, и те, кто стал вторым, третьим, четвертым, а также пятым и даже шестым ребенком. Так, к примеру, маленького Мирона дома в Волковысском районе ждут пять старших братьев и сестер.
Наталья Костюк:
В День матери 14 числа стала мамой в шестой раз, у нас родился мальчик Мирон. Хорошие дети, я их воспитала достойно. У нас свой собственный дом, огромное спасибо Президенту за поддержку.
Карина Ясевич, молодая мама:
Мамой я стала в первый раз, родила девочку 52 сантиметра, 3 200 весит. Назовем ее Доминика. Я единственный ребенок у родителей своих, но я хочу большую семью. В планах у нас 4+ ребенка.
Всего в Гродненском перинатальном центре с 14 по 21 октября на свет появились 12 мальчиков и семь девочек.