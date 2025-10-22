Семьи родившихся в Неделю родительской любви детей поздравили в Гродно

Мамы и папы продолжают принимать поздравления. В Гродненском перинатальном центре чествовали семьи, в которых родились дети в Неделю родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди малышей, появившихся на свет в эти праздничные дни, и первенцы, и те, кто стал вторым, третьим, четвертым, а также пятым и даже шестым ребенком. Так, к примеру, маленького Мирона дома в Волковысском районе ждут пять старших братьев и сестер.