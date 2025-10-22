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Белорусская делегация во главе с Рыженковым прибыла с визитом в Алжир

22 октября 2025 10:35
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Развитие торгово-экономического сотрудничества и укрепление двусторонних связей Беларуси и Алжира будет в центре внимания переговоров, которые проведет наша делегация в этой североафриканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее возглавляет министр иностранных дел Максим Рыженков. В последнее время наблюдается позитивная тенденция к наращиванию белорусско-алжирского сотрудничества. Приоритетные направления – сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика, энергетика. Их определили на первом заседании Совместной межправительственной белорусско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее заседание состоялось в Минске прошедшей весной.

# Максим Рыженков # Международное сотрудничество

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