Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды заслуженным работникам по поручению Президента

Признание заслуг и преданности делу. По поручению Президента премьер-министр Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер. Высокой оценки удостоены полсотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Признание заслуг и преданности делу. По поручению Президента премьер-министр Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер. Высокой оценки удостоены полсотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Республики собрались те, кто на протяжении многих лет посвятил себя служению Родине. Среди награждаемых – представители налоговых органов, промышленности, лесного хозяйства, АПК, строительства, культуры и спорта.
Особые слова благодарности звучали в адрес тех, кто отмечен медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Это люди, которые своим трудом сохраняют поистине национальное достояние – наши уникальные леса.
Александр Матюшевский, главный лесничий Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Торжественный и волнительный день для нас. Благодарен, что отметили наши заслуги. Основное – это заслуга тех лесоводов, механиков-водителей, водителей пожарных машин, которые выполняли трудную задачу по тушению крупных лесных пожаров в труднопроходимой местности. В основном это белорусское Полесье.
Светлана Горегляд, главная медицинская сестра Лунинецкой центральной районной больницы:
Работаю уже более четверти века на одной должности. Для меня эта награда – это признание моих заслуг, признание моей деятельности. Я очень ценю, люблю нашу Беларусь, люблю медицину. И сделала очень много, чтобы наша медицина процветала.
Как отметил премьер-министр, именно в ежедневном, честном, кропотливом и самоотверженном труде кроется успех любого дела. А профессионализм, ответственный подход и неравнодушие всегда приводят к высоким результатам.