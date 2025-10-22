Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды заслуженным работникам по поручению Президента

Признание заслуг и преданности делу. По поручению Президента премьер-министр Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер. Высокой оценки удостоены полсотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики собрались те, кто на протяжении многих лет посвятил себя служению Родине. Среди награждаемых – представители налоговых органов, промышленности, лесного хозяйства, АПК, строительства, культуры и спорта.

Особые слова благодарности звучали в адрес тех, кто отмечен медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Это люди, которые своим трудом сохраняют поистине национальное достояние – наши уникальные леса.