Во Франции могут находиться около 700 тысяч нелегальных мигрантов

Численность нелегальных мигрантов во Франции составляет не менее 700 000 человек, пишет ТАСС со ссылкой на CNews.

Ориентировочные цифры огласил глава МВД Франции Лоран Нуньес. По его словам, эти сведения получены из статистических данных о предоставлении государственной медпомощи. Однако реальное число мигрантов может быть иным, сообщил он.

Нелегальная миграция, как указал Нуньес, является сложным вопросим, затрагивающим Францию и другие страны ЕС.

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