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Во Франции могут находиться около 700 тысяч нелегальных мигрантов

22 октября 2025 10:27
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Во Франции могут находиться около 700 тысяч нелегальных мигрантов-0

Численность нелегальных мигрантов во Франции составляет не менее 700 000 человек, пишет ТАСС со ссылкой на CNews.

Ориентировочные цифры огласил глава МВД Франции Лоран Нуньес. По его словам, эти сведения получены из статистических данных о предоставлении государственной медпомощи. Однако реальное число мигрантов может быть иным, сообщил он.

Нелегальная миграция, как указал Нуньес, является сложным вопросим, затрагивающим Францию и другие страны ЕС.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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