Рекордные 13 млрд злотых выделили власти Польши на модернизацию силовых ведомств

Власти Польши под эгидой усиления безопасности продолжают грабить бюджет страны. Стало известно, что на модернизацию силовых ведомств правительство выделило рекордные 13 миллиардов злотых – это более 3 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению кабмина, эта сумма просто необходима для реагирования на новые гибридные операции, которые якобы организовывают Беларусь и Россия. Львиная часть денег пойдет на закупку беспилотников и средств борьбы с ними, а также на экипировку, реконструкцию и строительство новых объектов. Получателем этой щедрой помощи станут полиция, государственная пожарная и пограничная службы.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Задачи меняются, и это касается не только пограничной службы: полиция, помимо прочего, тоже участвует в охране границы. Кроме того, эти ведомства задействованы в различных формах современных конфликтов. Гибридные операции, которые организуют наши восточные соседи, трудно назвать иначе, как новыми типами войн. Именно поэтому было принято решение выделить 13 миллиардов злотых на программу модернизации.

Чтобы не отбивать желания у силовых структур охранять рубежи Польши и наводить правопорядок внутри страны, часть денег пойдет на повышение их зарплат, всякого рода доплаты и программу защиты работников силовых ведомств.