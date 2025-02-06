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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею уверенно начала выступление на «Кубке Будущего»

06 февраля 2025 12:00
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею уверенно начала выступление на «Кубке Будущего», традиционный международный турнир проходит на «Чижовка-Арене», рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

На старте парни Андрея Михалева обыграли юниорскую сборную Беларуси. После двух периодов преимущество действующих чемпионов было минимальным, но затем «молодежка» заиграла увереннее и выиграла со счетом 5:2. Голевой дубль оформил Кирилл Жилюк. В первом матче игрового дня встречались две российские команды – до 18 и 17 лет. Победила старшая сборная 3:1. 6 февраля участники определят сильнейшего в турнире 3х3. Основной розыгрыш Кубка Будущего продолжится 7 февраля. Молодежная сборная Беларуси встретится с младшей командой России, а в субботу – со сборной до 18 лет. Напомним, два последних года главный трофей выигрывала белорусская «молодежка».

# Хоккей

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