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Жлобинский «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Динамо-Молодечно»

06 февраля 2025 12:01
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4 матча прошли накануне в чемпионате Беларуси по хоккею, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Действующий чемпион – жлобинский «Металлург» – в овертайме вырвал победу у «Динамо-Молодечно» – 3:2. Дубль оформил Владимир Кораблев, а решающую шайбу на 64-й минуте забросил Богдан Потехин. «Витебск» благодаря двум шайбам Максима Лемешевского обыграл солигорский «Шахтер» – 3:1. Эта победа помогла северянам закрепиться на втором месте в турнирной таблице и обеспечить место в плей-офф. «Неман» сломил сопротивление «Бреста» – 6:3 и также оформил пропуск в решающий раунд. «Гомель» в гостях разгромил оршанский «Локомотив» – 8:1.

# Хоккей

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