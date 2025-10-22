Сийярто унизил Сикорского из-за угроз посадить самолёт Путина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с критикой в отношении главы МИД Польши Радослава Сикорского после его заявления о наличии вероятности задержания самолета президента РФ Владимира Путина при перелете над территорией Польши, пишет РИА Новости.

Польский дипломат ранее заявил об отсутствии гарантий безопасности для самолета Путина в момент его следования над Польшей в Будапешт, если от Международного уголовного суда последует требование о посадке борта. Сийярто в соцсети X задался вопросам, не является ли упомянутый Сикорским независимый суд тем самым, который по указанию Дональда Туска отказал в экстрадиции «террориста, взорвавшего «Северный поток – 2».

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