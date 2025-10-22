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Беженец из Эритреи рассказал о избиениях на территории Латвии: «Били около часа»

22 октября 2025 10:39
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Белорусские пограничники в Браславском районе нашли двух избитых иностранцев, которые несли тело своего погибшего товарища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью переводчика выжившие граждане Эритреи рассказали, что они находились втроем на территории Латвии, где их остановили люди в форме. Они были бесцеремонны.

Трёх граждан Эритреи задержали на латвийский границе и жестоко избили – один из беженцев скончался.

Беженец из Эритреи рассказал о избиениях на территории Латвии: «Били около часа»-2

Когда мы были на территории Латвии, нас остановили люди в форме и затолкали в автобус. Их было пятеро. Они сломали наши телефоны и жестоко избили. Применяли электрошокеры, били около часа по разным частям тела. 

Беженец из Эритреи рассказал о избиениях на территории Латвии: «Били около часа»-4

Во время избиения один из мужчин упал и перестал двигаться. После этого пострадавших вывезли к границе, выкинули из машины и, открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти в Беларусь. Всего с начала миграционного кризиса на белорусско-латвийской границе обнаружено уже 35 трупов беженцев.

# Граница # Беженцы

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