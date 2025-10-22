Беженец из Эритреи рассказал о избиениях на территории Латвии: «Били около часа»

Белорусские пограничники в Браславском районе нашли двух избитых иностранцев, которые несли тело своего погибшего товарища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью переводчика выжившие граждане Эритреи рассказали, что они находились втроем на территории Латвии, где их остановили люди в форме. Они были бесцеремонны.