363 медали различного достоинства – в Минспорта подвели итоги 2024-го

363 медали различного достоинства – таков итог выступления наших атлетов на международных соревнованиях в 2024 году. На итоговой коллегии Министерства спорта и туризма Беларуси подвели итоги и обозначили приоритетные цели, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Сезон выдался непростым. Однако некоторое потепление во взаимоотношениях между нашими и планетарными федерациями, безусловно, налицо.

Главным стартом 2024 года была Олимпиада в Париже, где белорусы малочисленным составом смогли завоевать 4 награды. Кроме того, атлеты достойно представили страну на Играх стран БРИКС в Казани.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

В стране благодаря мудрой, грамотной, последовательной политике руководителя нашего государства созданы все условия для занятия спортом в регионах, в стране в целом, в центрах олимпийской подготовки, в университете для образовательного процесса. Поэтому мы сегодня гордимся теми достижениями, которые есть в сфере физической культуры и спорта. И сегодня отрасль в целом готова показывать достойные результаты практически по всем видам спорта и на международной арене.

Глава ведомства обозначил важность дальнейшего взаимодействия с Россией и другими дружественными странами. Кроме того, в приоритете развитие детско-юношеского спорта.