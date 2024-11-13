«Столица» стала предпоследним участником 1/8 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

Минчане на предыдущей стадии не оставили никаких шансов гомельскому МСУ. Результат встречи – 6:1. Хотя исход дуэли был понятен после первого тайма. Подопечные Чибисова его забрали – 5:0. Таким образом, на данный момент известны 15 из 16 коллективов, которые продолжат борьбу во втором по значимости национальном турнире. Последнее место разыграют пинская «Школа футбола» и гомельский ВРЗ.