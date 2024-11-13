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Егор Шарангович провёл 10-й матч в НХЛ

13 ноября 2024 13:18
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10-й матч в сезоне в Национальной хоккейной лиге провел Егор Шарангович, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович провёл 10-й матч в НХЛ-1

Мини-юбилей получился неудачным. Наш форвард результативными действиями не отметился. Более того, «Калгари» капитулировал под нажимом «Ванкувера». Результат встречи – 3:1 – в пользу «Кэнакс». Наш форвард провел на льду практически 17 минут, нанес два броска в створ и выиграл одно из двух вбрасываний. В сезоне у белоруса скромные 2 шайбы в 10 противостояниях.

# Хоккей # Егор Шарангович

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