Егор Шарангович провёл 10-й матч в НХЛ

Мини-юбилей получился неудачным. Наш форвард результативными действиями не отметился. Более того, «Калгари» капитулировал под нажимом «Ванкувера». Результат встречи – 3:1 – в пользу «Кэнакс». Наш форвард провел на льду практически 17 минут, нанес два броска в створ и выиграл одно из двух вбрасываний. В сезоне у белоруса скромные 2 шайбы в 10 противостояниях.