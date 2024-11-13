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Хоккей. «Гомель» обыграл «Юность» в центральном поединке игрового белорусской экстралиги

13 ноября 2024 13:18
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«Гомель» дважды уступал в счете, но все же сумел обыграть «Юность» в центральном поединке игрового вечера отечественной экстралиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Гомель» обыграл «Юность» в центральном поединке игрового белорусской экстралиги-1

По началу преимущество хозяев не вызывало никаких сомнений. После первого периода они вели 2:0. За следующие 20 минут «рыси» сократили отставание. А на старте третьего отрезка цифры стали равными. В дальнейшем дружины еще по разу огорчили друг друга. Так матч перешел в овертайм, где викторию «Гомелю» принес Субхи – 4:3. Несмотря на осечку, «Юность» сохранила второе место в таблице. В топ-3 поднялся «Металлург». «Сталевары» перебросали «Могилев». На вершине рейтинга – «Динамо-Молодечно».

# Хоккей

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