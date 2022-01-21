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В матче НХЛ «Вашингтон» Протаса уступил «Бостону»

21 января 2022 20:30
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде уступил «Бостону» со счетом 3:4, пропустив за 45 секунд до финальной сирены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В матче НХЛ «Вашингтон» Протаса уступил «Бостону»-1

Белорусский форвард Алексей Протас также участвовал в хоккейной битве. Он провел на льду 12 минут 40 секунд, заработал показатель полезности «+1» и применил один силовой прием. В нынешнем сезоне в активе Алексея уже 29 дуэлей и 9 набранных очков.

Есть и хорошие новости для поклонников «столичных». Александр Овечкин сделал свой 29-й ассист в сезоне. Для него он стал 619-м в карьере. Это позволило выйти по этому показателю на третье место среди россиян в истории лиги.

# Хоккей # Алексей Протас # Александр Овечкин # Фотофакт

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