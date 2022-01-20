Чемпионат Беларуси по хоккею. Как сыграли команды 20 января?

Новости Беларуси. Возобновился чемпионат Беларуси по хоккею. 20 января в борьбу вступили дружины, которые попали в группу Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Локомотив» принимает «Брест». В турнирной таблице клубы располагаются рядом. Но оршанцам нужно было набирать очки, а соперник к этому располагал. В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза. Брестчанам добиться победы тогда так и не удалось. Но в этот раз гости хотели исправить ситуацию. Противостояние оказалось упорным. Первый и второй периоды остались безголевыми.