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Чемпионат Беларуси по хоккею. Как сыграли команды 20 января?

20 января 2022 20:50
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Новости Беларуси. Возобновился чемпионат Беларуси по хоккею. 20 января в борьбу вступили дружины, которые попали в группу Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Локомотив» принимает «Брест». В турнирной таблице клубы располагаются рядом. Но оршанцам нужно было набирать очки, а соперник к этому располагал. В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза. Брестчанам добиться победы тогда так и не удалось. Но в этот раз гости хотели исправить ситуацию. Противостояние оказалось упорным. Первый и второй периоды остались безголевыми.  

Чемпионат Беларуси по хоккею. Как сыграли команды 20 января?-1

Итоговые цифры перед вами.

Чемпионат Беларуси по хоккею. Как сыграли команды 20 января?-4

Напомним, дуэль «Химика» и «Могилева» была отменена по причине невозможности «нефтяников» принять в ней участие. Новополочанам засчитано техническое поражение.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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