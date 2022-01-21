«Для меня было важно удерживать инициативу». Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open

В 1/16 финала наша спортсменка разгромила Элину Свитолину – 17-ю в мировом рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. И Азаренко показала высококлассный теннис, не оставив своей сопернице ни шанса на победу. За весь поединок белоруска уступила всего два гейма. Итоговый счет – 6:0, 6:2.

Виктория Азаренко, 25-я ракетка мира:

Я правильно сыграла именно с точки зрения тактики. Я не позволяла ей войти в игру, ведь я знаю, что Элина отлично работает в защите и борется. Для меня было важно удерживать инициативу в своих руках и не давать ей возможности продохнуть. Я поставила эту цель до матча, и мне удалось реализовать этот план.