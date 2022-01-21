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«Для меня было важно удерживать инициативу». Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open

21 января 2022 09:01
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко продолжает побеждать на открытом чемпионате Австралии, первом турнире серии Большого шлема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для меня было важно удерживать инициативу». Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open-1

В 1/16 финала наша спортсменка разгромила Элину Свитолину – 17-ю в мировом рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. И Азаренко показала высококлассный теннис, не оставив своей сопернице ни шанса на победу. За весь поединок белоруска уступила всего два гейма. Итоговый счет – 6:0, 6:2.

«Для меня было важно удерживать инициативу». Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open-4

Виктория Азаренко, 25-я ракетка мира:
Я правильно сыграла именно с точки зрения тактики. Я не позволяла ей войти в игру, ведь я знаю, что Элина отлично работает в защите и борется. Для меня было важно удерживать инициативу в своих руках и не давать ей возможности продохнуть. Я поставила эту цель до матча, и мне удалось реализовать этот план.

«Для меня было важно удерживать инициативу». Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open-7

За выход в четвертьфинал белоруска сыграет против представительницы Чехии, четвертой ракетки планеты Барборы Крейчиковой.

# Теннис # Виктория Азаренко # Элина Свитолина # Барбора Крейчикова # Фотофакт

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