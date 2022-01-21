После 20-летнего перерыва. Спортсмены Тринидада и Тобаго выступят на зимней Олимпиаде в Пекине

Бобслейная двойка из Тринидада и Тобаго выступит на зимней олимпиаде в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены этой страны вернутся на Игры впервые после 20-тилетнего перерыва. Спортивная делегация государства состоит из двух основных атлетов, двух запасных и двух официальных представителей. Вместе с ними участие в Олимпиаде примут бобслеисты другой тропической карибской страны – Ямайки.