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После 20-летнего перерыва. Спортсмены Тринидада и Тобаго выступят на зимней Олимпиаде в Пекине

21 января 2022 13:22
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Бобслейная двойка из Тринидада и Тобаго выступит на зимней олимпиаде в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После 20-летнего перерыва. Спортсмены Тринидада и Тобаго выступят на зимней Олимпиаде в Пекине-1

Спортсмены этой страны вернутся на Игры впервые после 20-тилетнего перерыва. Спортивная делегация государства состоит из двух основных атлетов, двух запасных и двух официальных представителей. Вместе с ними участие в Олимпиаде примут бобслеисты другой тропической карибской страны – Ямайки.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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