В квалификации заявлены имена трёх белорусок. В Пекине 14 февраля определят лучших фристайлистов

На олимпийских Играх в Пекине 14 февраля разыгрываются четыре комплекта наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все внимание фристайлу – идет квалификация у женщин.

Изначально отборочный раунд должен был состояться 13 февраля. Однако из-за плохой погоды состязания были перенесены. Таким образом, и предварительный, и финальный этапы состоятся в один день 14 февраля.