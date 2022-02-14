В квалификации заявлены имена трёх белорусок. В Пекине 14 февраля определят лучших фристайлистов

На олимпийских Играх в Пекине 14 февраля разыгрываются четыре комплекта наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все внимание фристайлу – идет квалификация у женщин.
На олимпийских Играх в Пекине 14 февраля разыгрываются четыре комплекта наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все внимание фристайлу – идет квалификация у женщин.
Изначально отборочный раунд должен был состояться 13 февраля. Однако из-за плохой погоды состязания были перенесены. Таким образом, и предварительный, и финальный этапы состоятся в один день 14 февраля.
В заявочном протоколе фамилии трех белорусок. Мастерство демонстрируют Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова. Для того чтобы гарантировано попасть в финал, по итогам первой попытки нужно финишировать не ниже 6 места.
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