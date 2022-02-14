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В квалификации заявлены имена трёх белорусок. В Пекине 14 февраля определят лучших фристайлистов

14 февраля 2022 07:57
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На олимпийских Играх в Пекине 14 февраля разыгрываются четыре комплекта наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все внимание фристайлу – идет квалификация у женщин.

В квалификации заявлены имена трёх белорусок. В Пекине 14 февраля определят лучших фристайлистов-1

Изначально отборочный раунд должен был состояться 13 февраля. Однако из-за плохой погоды состязания были перенесены. Таким образом, и предварительный, и финальный этапы состоятся в один день 14 февраля.

В квалификации заявлены имена трёх белорусок. В Пекине 14 февраля определят лучших фристайлистов-4

В заявочном протоколе фамилии трех белорусок. Мастерство демонстрируют Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова. Для того чтобы гарантировано попасть в финал, по итогам первой попытки нужно финишировать не ниже 6 места.

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Анна Деруго # Анастасия Андриянова # Фотофакт

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