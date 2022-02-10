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«Не получилось немного на приземлении». Станислав Гладченко о дебюте в Пекине

10 февраля 2022 20:04
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В Пекине состоялся дебют командного микста в лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для того чтобы выступить в финале необходимо было попасть в топ-4 квалификационной группы.

Белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Максим Густик и Станислав Гладченко в квалификации показали шестой результат и не попали в заветный квартет, который и разыграл олимпийские награды.

«Не получилось немного на приземлении». Станислав Гладченко о дебюте в Пекине-1

Станислав Гладченко, участник Олимпийских игр в Пекине:
Очень большая работа была проделана. Прыгали тройные сальто с четырьмя пируэтами в двух вариантах. Сегодня что не получилось? Наверное, не совладали с эмоциями – мужская часть не совладала с эмоциями. Тройное сальто с четырьмя пируэтами я прыгал – не получилось немного на приземлении.

Максим Густик: «Если бы всё сложилось хорошо, могли бы побороться за медали». Подробнее здесь.

«Не получилось немного на приземлении». Станислав Гладченко о дебюте в Пекине-4

Первыми олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали американцы, серебряными призерами – хозяева Игр, китайцы, а бронза неожиданно досталась канадцам. Чемпионы мира этого года, команда Олимпийского комитета России, не смогла преодолеть квалификацию.

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Максим Густик # Станислав Гладченко # Фотофакт

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