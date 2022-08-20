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Каролин Гарсия про Арину Соболенко: «Она будет претендовать на победу. Для меня это большой вызов, я в ожидании»

20 августа 2022 19:37
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Новости Беларуси. Арина Соболенко 20 августа проводит полуфинальный матч на турнире категории 1 000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперница – Каролин Гарсия. В финале свою соперницу уже ждет Петра Квитова.  

Каролин Гарсия про Арину Соболенко: «Она будет претендовать на победу. Для меня это большой вызов, я в ожидании»-1

Ранее белоруска в четвертьфинале победила Чжан Шуай – 6:4, 7:6. У нашей спортсменки вновь наблюдались проблемы с подачей, она допустила 12 двойных ошибок. Напомним, в первых двух матчах в сумме у нее было 10 подобных неточностей. Однако, несмотря на все сложности, решающие очки Арина оставляла за собой.  

Каролин Гарсия про Арину Соболенко: «Она будет претендовать на победу. Для меня это большой вызов, я в ожидании»-4

Именно желание победить вопреки всему и позволило Соболенко выйти в свой четвертый полуфинал в сезоне. Сейчас ей нужно обыграть принципиальную соперницу Каролин Гарсию. С ней белоруска встречалась трижды. Пока в личных встречах ведет именно наша спортсменка – 2:1. На этом турнире у Каролин открылось второе дыхание, по ходу продвижения по сетке она обыграла первую ракетку мира Игу Швентек, впервые с 2020 года одержав победу над игроком топ-10.  

Каролин Гарсия про Арину Соболенко: «Она будет претендовать на победу. Для меня это большой вызов, я в ожидании»-7

Каролин Гарсия, полуфиналистка турнира:  
Арина уже давно входит в десятку лучших в рейтинге и всегда показывает хороший результат на крупных турнирах. Не важно, сколько двойных ошибок она совершит в одном гейме, она будет претендовать на победу. Для меня это большой вызов, я в ожидании таких игр. Это хороший вызов – сыграть с другим агрессивным игроком. Чтобы увидеть, кто будет самым агрессивным и сделает все для победы.  

# Теннис # Каролин Гарсия # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Петра Квитова # Фотофакт

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