Смолевичская «Виктория» стала обладателем Суперкубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд

Новости Беларуси. Следом за парнями обладателя Суперкубка Беларуси по хоккею на траве определяли женские команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменки из гродненского «Ритма» замахнулись на трофейный требл, а противостояли им соперницы из ХК «Виктория».

И именно команда из Смолевичей оказалась сильнее. Коллектив под руководством нового главного тренера смог переломить ход встречи под занавес последней четверти. Первыми счет открыли девушки из «Ритма», но клуб из Минского региона сначала сравнял, а потом и вовсе вырвался вперед. Итоговый счет – 2:1, и Суперкубок в руках игроков «Виктории». Для наставницы дружины Юлии Ашуровой матч за трофей стал дебютным в данной роли.

Юлия Ашурова, главный тренер ХК «Виктория»:

Начали мы матч в целом хорошо, но просели очень сильно во втором периоде. Вторая 15-минутка – сильно сели, начали ошибаться, и, естественно, ход встречи «Ритм» переломил, забив эти важные для них голы. Но мы начали вводить корректировки в игру, стали искать более оптимальный баланс среди игроков, чтобы как-то возвращать игру и вырывать победу. Думаю, последняя четверть была образцово-показательной. В целом, получилось больше, чем не получилось. Единственное, что сказывается очень сильно волнение само по себе, но мы наигрываем новую схему. И девочки за пять недель осваивают большой объем информации, им еще пока немножко тяжеловато. В целом, я знаю, мы будем прибавлять и должны прибавить к чемпионату.

Девушки продемонстрировали упорную и зрелищную игру. Борьба за трофей шла до последней секунды. Своими впечатлениями от поединка поделился председатель Белорусской федерации хоккея на траве.