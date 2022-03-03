Кубок мира по спортивной гимнастике. Белорусам удалось пробиться в финалы отдельных упражнений

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают соревноваться на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Дохе им удалось пробиться в финалы отдельных упражнений.
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают соревноваться на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Дохе им удалось пробиться в финалы отдельных упражнений.
Дмитрий Гуринович на кольцах показал третий результат, что позволит ему побороться за медали. Анастасия Сманцер вышла в финал упражнений на разновеликих брусьях.
3 марта квалификации продолжились. Мужчины будут бороться за выход в решающую часть соревнований в упражнениях на брусьях и перекладине, а также в опорном прыжке, девушки – в вольных упражнениях и на бревне.