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Хозяева льда добились триумфа. На ЧБ по хоккею «Локомотив» встретился с «Химиком»

02 марта 2022 21:20
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Новости Беларуси. В Национальном хоккейном чемпионате новополоцкий «Химик» и оршанский «Локомотив» в среду, 2 марта, боролись за путевку в плей-офф экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хозяева льда добились триумфа. На ЧБ по хоккею «Локомотив» встретился с «Химиком»-1

Первая игра команд прошла в Новополоцке 28 февраля. Тогда хозяева оказались сильнее – 3:1. Но при родных трибунах хоккеисты «Локо» намеревались добиться триумфа. В первом периоде было заброшено две шайбы – «железнодорожники» открыли счет, а «химики» ответили. Во втором отрезке встречи оршанцы вышли вперед. Но в третьей 20-минутке гости вновь сравняли.  

Хозяева льда добились триумфа. На ЧБ по хоккею «Локомотив» встретился с «Химиком»-4

Итоговые цифры – 3:2 в пользу «Локомотива».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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