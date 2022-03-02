Хозяева льда добились триумфа. На ЧБ по хоккею «Локомотив» встретился с «Химиком»

Новости Беларуси. В Национальном хоккейном чемпионате новополоцкий «Химик» и оршанский «Локомотив» в среду, 2 марта, боролись за путевку в плей-офф экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая игра команд прошла в Новополоцке 28 февраля. Тогда хозяева оказались сильнее – 3:1. Но при родных трибунах хоккеисты «Локо» намеревались добиться триумфа. В первом периоде было заброшено две шайбы – «железнодорожники» открыли счет, а «химики» ответили. Во втором отрезке встречи оршанцы вышли вперед. Но в третьей 20-минутке гости вновь сравняли.