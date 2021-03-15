В Чехии завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону. Белорусы в десятке лидеров

Двумя эстафетами в чешском Нове-место завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В гонке смешанных команд Беларусь представляли Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Максим Воробей и Антон Смольский. Наш квартет, имея в пассиве один круг и 12 доппатронов, занял 10-е место. Победу в этой дисциплине праздновали норвежцы.

Чуть позже состоялась одиночная смешанная эстафета. Белорусский дуэт Анна Сола / Сергей Бочарников показал восьмой результат. Первое место у шведской пары.

К слову, этап в Чехии запомнится и еще одним знаменательным событием. Свою последнюю гонку в карьере провел Ондржей Моравец. 36-летний чех является трехкратным призером Олимпийских игр. Кроме того, Моравец неоднократно становился призером чемпионатов мира. На финише спортсмена встречала его семья, а сам биатлонист не смог сдержать слез.