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В Чехии завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону. Белорусы в десятке лидеров

15 марта 2021 12:15
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Двумя эстафетами в чешском Нове-место завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Чехии завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону. Белорусы в десятке лидеров-1

В гонке смешанных команд Беларусь представляли Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Максим Воробей и Антон Смольский. Наш квартет, имея в пассиве один круг и 12 доппатронов, занял 10-е место. Победу в этой дисциплине праздновали норвежцы.

В Чехии завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону. Белорусы в десятке лидеров-4

Чуть позже состоялась одиночная смешанная эстафета. Белорусский дуэт Анна Сола / Сергей Бочарников показал восьмой результат. Первое место у шведской пары.

В Чехии завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону. Белорусы в десятке лидеров-7

К слову, этап в Чехии запомнится и еще одним знаменательным событием. Свою последнюю гонку в карьере провел Ондржей Моравец. 36-летний чех является трехкратным призером Олимпийских игр. Кроме того, Моравец неоднократно становился призером чемпионатов мира. На финише спортсмена встречала его семья, а сам биатлонист не смог сдержать слез.

В Чехии завершился 9-й этап Кубка мира по биатлону. Белорусы в десятке лидеров-10

Биатлонный сезон подходит к концу. Уже в эту пятницу, 19 марта, в шведском Эстерсунде стартует последний этап Кубка мира.

# Биатлон # Елена Кручинкина # Максим Воробей # Антон Смольский # Анна Сола # Сергей Бочарников # Ондржей Моравец # Фотофакт

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