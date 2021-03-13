КМ по биатлону. Фийон Майе выиграл гонку преследования, белорусы в топ-50

В расписании этапа Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в чешском Нове-Место, значились мужская и женская гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на трассе появились мужчины. Обладателем титула стал Кентен Фийон Майе. Он стартовал первым на правах победителя спринта и первым же пересек финишную черту.

На огневых рубежах француз ошибся дважды. Столько же промахов допустил и норвежец Йоханнес Бо, у которого второе время дня. Замкнул призовую тройку еще один француз Эмильен Жаклен.