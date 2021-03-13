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КМ по биатлону. Фийон Майе выиграл гонку преследования, белорусы в топ-50

13 марта 2021 19:59
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В расписании этапа Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в чешском Нове-Место, значились мужская и женская гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КМ по биатлону. Фийон Майе выиграл гонку преследования, белорусы в топ-50-1

Первыми на трассе появились мужчины. Обладателем титула стал Кентен Фийон Майе. Он стартовал первым на правах победителя спринта и первым же пересек финишную черту.

КМ по биатлону. Фийон Майе выиграл гонку преследования, белорусы в топ-50-4

На огневых рубежах француз ошибся дважды. Столько же промахов допустил и норвежец Йоханнес Бо, у которого второе время дня. Замкнул призовую тройку еще один француз Эмильен Жаклен.

КМ по биатлону. Фийон Майе выиграл гонку преследования, белорусы в топ-50-7

Белорусы ни ходом, ни точностью не впечатлили. Лучшим из наших стал Максим Воробей. Он с 4 незакрытыми мишенями расположился на 46-й позиции итогового протокола. Сергей Бочарников – 49-й, Антон Смольский – 55-й.

# Биатлон # Йоханнес Бо # Эмильен Жаклен # Максим Воробей # Сергей Бочарников # Антон Смольский # Фотофакт

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