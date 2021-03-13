Теннис. Егор Герасимов сыграет с обладателем wild card Асланом Карацевым

Новости Беларуси. Егор Герасимов узнал первого соперника по теннисному турниру категории ATP 500, который пройдет в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Со жребием откровенно не повезло. Белорусу в стартовом круге основы предстоит помериться силами с представителем России Асланом Карацевым. В мировом рейтинге наш спортсмен занимает 76-е место, а его визави – 45-е. При этом Карацев получил от организаторов wild card.