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Теннис. Егор Герасимов сыграет с обладателем wild card Асланом Карацевым

13 марта 2021 20:12
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Новости Беларуси. Егор Герасимов узнал первого соперника по теннисному турниру категории ATP 500, который пройдет в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Егор Герасимов сыграет с обладателем wild card Асланом Карацевым-1

Со жребием откровенно не повезло. Белорусу в стартовом круге основы предстоит помериться силами с представителем России Асланом Карацевым. В мировом рейтинге наш спортсмен занимает 76-е место, а его визави – 45-е. При этом Карацев получил от организаторов wild card.

Теннис. Егор Герасимов сыграет с обладателем wild card Асланом Карацевым-4

Совсем недавно турнирные пути белоруса и россиянина пересекались. Было это на Открытом чемпионате Австралии, и тогда Герасимов разгромно проиграл. Как будет на сей раз, покажет время. Турнир стартует в понедельник, 15 марта.

# Теннис # Егор Герасимов # Аслан Карацев # Фотофакт

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