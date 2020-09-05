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В центре Олимпийской подготовки «Стайки» проходит отраслевая спартакиада

05 сентября 2020 18:32
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Новости Беларуси. Около 800 любителей спорта и здорового образа жизни собрались 5 сентября в центре олимпийской подготовки «Стайки», сообщили в программе Новости «24 часа».

В центре Олимпийской подготовки «Стайки» проходит отраслевая спартакиада-1

Там проходит отраслевая спартакиада Минспорта и туризма. Участники на своем примере покажут, что массовый спорт – это основа высших достижений.

В центре Олимпийской подготовки «Стайки» проходит отраслевая спартакиада-4

Три десятка команд со всех областей страны и столицы, в программе – масса различных стартов. Участники опробуют возможности обновленного за последние два года центра олимпийской подготовки.

В центре Олимпийской подготовки «Стайки» проходит отраслевая спартакиада-7

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Стайки обновились. Здесь многое изменилось за последний год. У нас отремонтировали здесь пять гостиниц, много появилось тренажеров новых. Здесь есть что посмотреть. Мы сегодня приглашаем всех любителей спорта, всех спортсменов посетить «Стайки» и убедиться в том, что сегодня это самый суперсовременный спортивный объект нашей страны.

В центре Олимпийской подготовки «Стайки» проходит отраслевая спартакиада-10

Особенным моментом стало открытие электронного интерактивного стенда, который со временем будет представлять собой энциклопедию белорусского спорта. Первым героем стал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь.

# Спортивные соревнования # Сергей Ковальчук # Александр Медведь # Фотофакт

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