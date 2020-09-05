В центре Олимпийской подготовки «Стайки» проходит отраслевая спартакиада

Новости Беларуси. Около 800 любителей спорта и здорового образа жизни собрались 5 сентября в центре олимпийской подготовки «Стайки», сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. Около 800 любителей спорта и здорового образа жизни собрались 5 сентября в центре олимпийской подготовки «Стайки», сообщили в программе Новости «24 часа».
Там проходит отраслевая спартакиада Минспорта и туризма. Участники на своем примере покажут, что массовый спорт – это основа высших достижений.
Три десятка команд со всех областей страны и столицы, в программе – масса различных стартов. Участники опробуют возможности обновленного за последние два года центра олимпийской подготовки.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Стайки обновились. Здесь многое изменилось за последний год. У нас отремонтировали здесь пять гостиниц, много появилось тренажеров новых. Здесь есть что посмотреть. Мы сегодня приглашаем всех любителей спорта, всех спортсменов посетить «Стайки» и убедиться в том, что сегодня это самый суперсовременный спортивный объект нашей страны.
Особенным моментом стало открытие электронного интерактивного стенда, который со временем будет представлять собой энциклопедию белорусского спорта. Первым героем стал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь.