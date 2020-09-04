Главный тренер «Гродно-93» о Финале четырёх: мы понимали, что выиграть нам будет тяжело

Новости Беларуси. Стартовал Финал четырех мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. За титул борются сильнейшие команды страны – «Цмокі-Мінск», «ЦОР-Борисфен», «Гродно-93» и «Рубон», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Формат турнира – круговая система: соперники играют друг с другом по очереди. В первом матче дня «драконы» встречались с «Гродно-93».

Всем было интересно посмотреть на обновленных «Цмоков». В это межсезонье состав заметно изменился – главным образом это коснулось скамейки легионеров. Команду покинули такие баскетболисты как Бранко Миркович, Алекс Гаврилович, Доминез Барнетт, Виталий Лютыч, Максим Лютыч. Однако клубу удалось сохранить костяк – в нынешнем сезоне продолжат играть Максим Салаш и Роберт Лоури. На встрече с Гродно уже после первой половины «драконы» вели 53:29. За минуту до окончания матча счет на табло был 97:59, однако «трешка» Андрея Стабровского помогла «Цмокам» добить до сотки.

Евгений Белянков, игрок БК «Цмокі-Мінск»:

Для меня было очень волнительно, все-таки первая игра за шесть месяцев, официальная. Вот поэтому настраивался как на очень серьезных соперников. Хотя мы главную цель не ставили, чтобы забить 100 очков, а больше цель была на защиту у нас сегодня. Но что сто забили в первый же день игры – это очень приятно. Обстановка довольно-таки позитивная в команде. Еще, конечно, не совсем сыгрались, но я думаю, что будет интересно.

Дмитрий Кузьмин, главный тренер БК «Гродно-93»:

Всем командам, скажем так, за счастье поиграть с командой, которая играет в ВТБ. Они явный фаворит были сегодня, победили. Но мы больше готовимся к играм с нашими конкурентами, то бишь с «Борисфеном», с «Витебском», поэтому я дал сегодня немножко больше лидерам отдохнуть. Все мы понимали, что выиграть нам будет тяжело. А разница в счете, в принципе, не важна. Поэтому мы больше готовимся на другие команды.