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В Ратомке проходит Кубок памяти Доватора по конкуру. Итоги первого дня

04 сентября 2020 21:12
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Новости Беларуси. С 3 по 5 сентября в Ратомке проходит Кубок страны по преодолению препятствий памяти Льва Доватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Ратомке проходит Кубок памяти Доватора по конкуру. Итоги первого дня-1

3 сентября в афише были четыре маршрута с нарастающей сложностью и высотой.  

В Ратомке проходит Кубок памяти Доватора по конкуру. Итоги первого дня-4

В маршруте с барьерами 105 сантиметров первой оказалась Дарья Сергей верхом на Газате. Дистанцию, на которой были установлены препятствия 120 сантиметров, быстрее остальных преодолели Наталья Крына и Американ Бой. Крына, но уже Максим и Бергамо, лучше соперников отпрыгали 130 сантиметров. Ну а 140 взяли Андрей Степаненко и Флорис.  

В Ратомке проходит Кубок памяти Доватора по конкуру. Итоги первого дня-7

Всего во втором по силе республиканском турнире участие принимают около сотни спортсменов. Причем как достаточно мастеровитых, так и молодых.  

В Ратомке проходит Кубок памяти Доватора по конкуру. Итоги первого дня-10

Борис Герасимов, тренер МОЦОР по конному спорту:  
Соревнования как обычно проходят. И организация на достойном уровне, очень приятно принимать участие в этих соревнованиях. Здесь выступают как начинающие юноши, так и одни из самых именитых всадников Республики Беларусь.  

Я остался приятно удивлен своей юношей, которая дебютировала в большом круге соревнований и завоевала серебро. Это достойно очень. Для нее это был такой первый опыт, скажем так. Справилась со своими эмоциями, выступила здорово и серебро имеет.  

В Ратомке проходит Кубок памяти Доватора по конкуру. Итоги первого дня-13

В Ратомке проходит Кубок памяти Доватора по конкуру. Итоги первого дня-15

Уже на следующей неделе в Ратомке пройдут олимпийские дни молодежи.  

# Конный спорт # Борис Герасимов # Фотофакт

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