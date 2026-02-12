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Ирина Шиманович завершила борьбу на турнире WTA-125

12 февраля 2026 17:45
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Ирина Шиманович завершила борьбу на турнире WTA-125 в португальском Оэйраше в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, белоруска на этих соревнованиях выступала в тандеме с румынкой Ириной Бара. В четвертьфинальном поединке девушки встречались с американским дуэтом Кармен Корли – Ивана Корли и потерпели поражение с результатом 3:6, 4:6.

Отметим, нашу спортсменку постигла неудача и в «одиночке». Непреодолимым барьером оказалась стадия 1/8, там Ирина уступила нидерландской теннисистке Сюзан Ламенс.

# Теннис

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